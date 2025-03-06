Жамнов о поражении «Спартака» от «Куньлуня» по буллитам: «В моей карьере это впервые: играть в большинстве 6 раз и не забить, так еще и пропустить 2 шайбы. К плей-офф подойдем готовыми»

Алексей Жамнов оценил поражение от «Куньлуня» (2:3 Б).

– У «Спартака» совсем не получалась игра в большинстве, еще и пропустили две шайбы. Это все связано с тем, что перемешали звенья?

– В моей карьере это впервые: играть в большинстве шесть раз и не забить, так еще и пропустить две шайбы... Дело не в том, что звенья перемешаны, дело в концентрации – в каких-то моментах играем как-то разбросанно, где-то неправильная игра со стороны партнеров.

Для меня, как для тренера, это неприемлемо – играя в большинстве, пропускать голы. Да, в течение сезона такое было, но точно не чтобы пропускать две шайбы за период. Мы понимали, что шли на риск – ставили играть тех, кто в большинстве ранее не был задействован. Но, с другой стороны, попробовали других ребят – всякое может быть, пробуем разные варианты. Для нас это почва для размышлений.

– Считаете ли вы, что команда практически готова к плей-офф, или предстоит еще много дополнительной работы за три недели до плей-офф?

– Больше работы, чем мы планировали – не предстоит. Работа идет, у нас еще есть время. То, что сейчас происходит – это то время, когда есть звоночек, что нужно разобраться. Мы разберемся, и все будет нормально, к плей-офф мы подойдем готовыми.

Ясно, что есть микроповреждения, а кто-то функционально просел – кому-то даем отдохнуть, а кому-то даем побольше работы. Я думаю, что время, которое у нас осталось – мы его используем и все подкорректируем. Будет все хорошо, и к плей-офф мы будем готовыми, – сказал тренер «Спартака ».

Тренер «Спартака» убрал лидеров из состава. Что с ними происходит?