Назаров о «Барысе»: «Не все вывозится на молодежи. Нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане. У нас свой путь, победа будет за нами»
С 31 очком в 61 матче клуб из Казахстана находится на последнем месте в лиге.
«В КХЛ идет активная подготовка к плей-офф, кубковые восьмерки, по сути, определились давно. Увы, есть и команды-разочарования, например «Барыс». Хочется, чтобы новое руководство казахстанского клуба, идущего в аутсайдерах и проигрывающего матчи со счетом 0:8, сделало выводы. Не все можно вывозить на молодежи, особенно, если ты рассчитываешь на положительный результат.
Любая команда и ее болельщики хотят побеждать. Я знаю, что в «Барысе» всегда были одни из лучших легионеров в лиге: вспомните Доуса, Бойда, Боченски, Дэллмана. Будем надеяться, что в руководстве поймут суть всех проблем, потому что нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане, где этот вид спорта ценят и любят.
Мы также видим, что оппоненты России в Северной Америке начинают заниматься своими внутренними проблемами. Их много, и они тоже стоят больших денег. У нас свой путь, который мы обязательно пройдем единой семьей, шагая вперед плечом к плечу и все вместе объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер «Барыса».
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