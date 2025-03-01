Меркли расторг контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам

Защитник Райан Меркли покинул «Авангард».

«В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у защитника Райана Меркли , хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Благодарим Райана за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении «Авангарда ».

Райан Меркли перешел в омский клуб из «Куньлуня» по ходу сезона-2024/25. Всего в нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 20 (2+18) очков в 48 играх при полезности «плюс 1».