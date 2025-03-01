Барбер о Малкине: «Недооцененный игрок. Он находится в тени Овечкина и Кросби»

Райли Барбер поделился мнением о форварде «Питтсбурга» Евгении Малкине.

– В «Питтсбурге» вы не пересекались с Евгением Малкиным?

– Нет, нам не удалось сыграть с ним. Но я слышал о нем очень много хорошего.

– Малкина можно назвать недооцененным игроком?

– Он определенно недооцененный, находится в тени Овечкина , если говорить про российских игроков, и Кросби , если говорить про «Питтсбург ». Но он один из лучших игроков лиги, выигрывал Кубок Стэнли , – сказал нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер.