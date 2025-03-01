Барбер о Малкине: «Недооцененный игрок. Он находится в тени Овечкина и Кросби»
Райли Барбер поделился мнением о форварде «Питтсбурга» Евгении Малкине.
– В «Питтсбурге» вы не пересекались с Евгением Малкиным?
– Нет, нам не удалось сыграть с ним. Но я слышал о нем очень много хорошего.
– Малкина можно назвать недооцененным игроком?
– Он определенно недооцененный, находится в тени Овечкина, если говорить про российских игроков, и Кросби, если говорить про «Питтсбург». Но он один из лучших игроков лиги, выигрывал Кубок Стэнли, – сказал нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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