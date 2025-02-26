Пашин о хет-трике СКА: «Очень рад, дальше – больше. Важно ли, когда бросают кепки? Не знаю, мне ни разу не бросали»

Александр Пашин рассказал, что ему не бросили ни одной кепки после хет-трика СКА.

Во вчерашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ «Спартак » в гостях победил со счетом 7:2. 22-летний форвард красно-белых впервые забросил три шайбы в КХЛ.

– Насколько важно, что «Спартак» в этот день вышел в плей‑офф? Это была мотивация?

– Никто из нас не думал, что именно сегодня надо выйти в плей‑офф. Просто обычная рядовая игра. Поэтому не было давления с этой стороны.

– Вы сделали первый хет‑трик в карьере. Какие мысли?

– Когда забил второй гол, то возникла мысль о третьей шайбе. Дубли у меня уже были, а вот с хет‑триками в карьере не очень складывалось. Поэтому очень рад. Дальше будет больше.

– Вам бросили хотя бы одну кепку?

– Не‑а.

– Вы поняли, что это может быть связано с историей, когда болельщик бросил кепку на «СКА-Арене» и его попросили пройти в полицию?

– Я видел, но там же вроде разобрались и отменили протокол? Не думаю, что с этим связано.

– Для хоккеиста важно, когда бросают кепки?

– Не знаю. Мне ни разу не бросали, – сказал форвард «Спартака» Александр Пашин .

«Спартак» вышел в плей-офф, разгромив СКА на выезде – 7:2