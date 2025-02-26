Ротенберг о рекорде Никишина: «Саша – лучший в СКА по блокированным броскам. И больше всех забивает, вот такой капитан! Это важно на плей-офф, все только начинается»

Роман Ротенберг доволен игрой Александра Никишина в СКА.

Петербургский клуб проиграл «Спартаку» (2:7) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Александр Никишин отметился дублем в этой игре и стал лучшим снайпером среди защитников СКА в КХЛ.

– Роман Борисович, последний вопрос.

– Крайний вопрос.

– Последний.

– По хоккейному – крайний.

– А по правилам русского языка последний. Заключительный.

– Заключительный, да. По правилам русского языка заключительный.

– Пусть будет заключительный, да. Хорошая альтернатива. Сегодня Александр Никишин забросил 47-ю шайбу за СКА и побил рекорд Дмитрия Калинина по шайбам среди защитников клуба в КХЛ. Вы как-то поздравили Александра с этим достижением? Или вы первый раз от меня его слышите?

– Мне об этом сказали в конце игры. Я поздравил. Я с Сашей разговаривал много. Вчера был с ним разговор, сегодня после игры. Я считаю, что он сегодня сыграл как настоящий капитан. И в целом вел команду за собой.

Это как раз то, что для нас важно на плей-офф. Я хочу только поблагодарить, поздравить Сашу. И только вперед. Дай бог здоровья, главное. Я на 100% уверен, что Саша еще далеко не показал свою лучшую игру. Я знаю, какой он человек.

И какой он искренний, по-настоящему искренний, как он ведет команду за собой, бьется. Я хочу обратить ваше внимание на другую статистику. Что самое важное для меня, честно скажу.

По блокированным броскам Саша номер один среди защитников СКА, среди всех игроков СКА. И при этом больше всех забивает. Вот такой капитан! Нам нужно на 100%. И так должен каждый хоккеист в СКА играть.

Больше всех на себя ловить и больше всех забивать. Это пример для всех, как сейчас Саша ведет за собой команду. Поэтому только вперед, все только начинается, – сказал главный тренер СКА.