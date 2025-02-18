Форвард «Динамо» Михеев: «Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно на вбрасываниях. Раньше это был Найт – праворукий, сильный, грамотно играл»

Артем Михеев высказался об успешных действиях «Динамо» на вбрасываниях.

Бело-голубые уступили «Спартаку» в овертайме (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В трех очных встречах из четырех динамовцы превзошли красно-белых на вбрасываниях.

«Мы вбрасываниям всегда уделяем время на тренировках. Говорим, что их важно выигрывать. Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях.

Раньше это был Корбан Найт . С ним очень тяжело было бороться. Он праворукий, сильный, грамотно играл», – сказал нападающий «Динамо ».