Фетисов о возможной драке США и Канады на ОИ-2026: «Это соревнования другого уровня. Там приходится терпеть, чтобы не получить дисквалификацию. Не думаю, что что-то произойдет»
Вячеслав Фетисов высказался о возможной драке США и Канады.
В матче группового этапа Турнира четырех наций команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.
«Олимпийские игры – соревнования другого уровня, там приходится терпеть, иначе можешь получить дисквалификацию на международные турниры как инициатор драки.
Ну а для чего ты приехал на Олимпиаду? Не думаю, что на Олимпиаде что-то произойдет, тем более игроки встречаются по несколько раз между собой в регулярном чемпионате и там продолжат между собой разборки», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Фетисов о драках в матче Канада – США: «Причиной может быть что угодно – от дискуссий по теме Канады и Америки до личных оскорблений. У всех них двойное гражданство, думаю»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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