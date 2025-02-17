Фетисов о возможной драке США и Канады на ОИ-2026: «Это соревнования другого уровня. Там приходится терпеть, чтобы не получить дисквалификацию. Не думаю, что что-то произойдет»

Вячеслав Фетисов высказался о возможной драке США и Канады.

В матче группового этапа Турнира четырех наций команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.

«Олимпийские игры – соревнования другого уровня, там приходится терпеть, иначе можешь получить дисквалификацию на международные турниры как инициатор драки.

Ну а для чего ты приехал на Олимпиаду? Не думаю, что на Олимпиаде что-то произойдет, тем более игроки встречаются по несколько раз между собой в регулярном чемпионате и там продолжат между собой разборки», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Фетисов о драках в матче Канада – США: «Причиной может быть что угодно – от дискуссий по теме Канады и Америки до личных оскорблений. У всех них двойное гражданство, думаю»