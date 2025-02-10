КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Иван Кульбаков («Торпедо »). Он принял участие в 2 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых его команда добилась победы в серии бросков. Коэффициент надежности составил 1,39. Кульбаков отразил 95,24% бросков.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард »), набравший 3 (2+1) очка в 2 играх недели при показателе полезности «+2». В матче с «Ладой» он стал автором победной шайбы. На его счету также 2 силовых приема, 6 блокированных бросков, 2 отбора шайбы и 2 перехвата.

Лучшим нападающим назван Артем Галимов («Ак Барс »). Он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4». В матчах со СКА (8:3) и «Автомобилистом» (4:1) Галимов стал автором победных шайб.

Лучшим новичком признан Дмитрий Гамзин (ЦСКА). Вратарь принял участие в 2 матчах, в одном из которых команда добилась победы в серии бросков. Коэффициент надежности составил 1,25. Гамзин отразил 96,55 % бросков.