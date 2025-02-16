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Братья Седины, Бэкстрем и Эрик Карлссон вошли в 1-ю сборную Швеции за 25 лет. Форсберг, Сундин и Зеттерберг – во 2-ю

Братья Седины и Эрик Карлссон вошли в первую символическую сборную Швеции.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Швеции

Нападающие: Никлас БэкстремДаниэль Седин, Хенрик Седин;

Защитники: Эрик Карлссон, Никлас Лидстрем;

Вратарь: Хенрик Лундквист.

Вторая команда Швеции

НападающиеПетер Форсберг, Матс СундинХенрик Зеттерберг;

ЗащитникиВиктор ХедманНиклас Крунвалль;

ВратарьЯкоб Маркстрем.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoСборная Швеции по хоккею
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoВиктор Хедман
рейтинги
logoЯкоб Маркстрем
logoМатс Сундин
logoПетер Форсберг
logoХенрик Лундквист
logoДаниэль Седин
logoНХЛ
logoХенрик Седин
logoХенрик Зеттерберг
logoНиклас Крунвалль
logoЭрик Карлссон
logoНиклас Лидстрем
logoТоронто
logoПиттсбург
logoВанкувер
logoНью-Джерси
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