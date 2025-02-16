Братья Седины, Бэкстрем и Эрик Карлссон вошли в 1-ю сборную Швеции за 25 лет. Форсберг, Сундин и Зеттерберг – во 2-ю

Братья Седины и Эрик Карлссон вошли в первую символическую сборную Швеции.

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Она состоит из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Выбор осуществлялся на основании личных достижений игроков в НХЛ, также учитывались результаты в матчах за национальную команду.

Первая команда Швеции

Нападающие: Никлас Бэкстрем , Даниэль Седин , Хенрик Седин ;

Защитники: Эрик Карлссон , Никлас Лидстрем ;

Вратарь: Хенрик Лундквист .

Вторая команда Швеции

Нападающие : Петер Форсберг , Матс Сундин , Хенрик Зеттерберг ;

Защитники : Виктор Хедман , Никлас Крунвалль ;

Вратарь : Якоб Маркстрем .

Примечание : в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Изображения: nhl.com