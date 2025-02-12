Ротенберг о 13 пропущенных голах за 3 игры: «Хоккейная карма – это когда надо заслужить удачу. От своих слов не отказываюсь, СКА стремится пропускать 0 и больше забивать. Забросили мы 197 шайб, надо отметить»
Петербургский клуб проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
После прошлой игры бело-голубыми (3:4 ОТ), Роман Ротенберг пообещал: «В следующей игре пропустим меньше. Ноль пропустим. В каждой игре. Давайте поспорим. До конца сезона. Сделаем все возможное».
– После предыдущего матча против «Динамо», вы дали прогноз, что СКА больше не пропустит в этом сезоне. К сожалению, после трех игр у вас 13 пропущенных шайб. Вы верите в какую-то хоккейную карму или во вмешательство потусторонних сил? Не жалеете ли о тогда сказанных словах?
– Давайте разберемся, что такое хоккейная карма. Хоккейная карма – это когда надо заслужить удачу, бороться в каждой смене, биться. То, чего где-то СКА сегодня не хватило, именно этой спортивной злости.
Соперник сегодня был злее, это правда. А то, что касается высказываний, мы стремимся в каждой игре пропускать ноль. Три – это много, согласен. Мы будем стремиться в каждой игре пропускать ноль шайб, но это хоккей.
Счет зависит и от нас самих, и соперники очень сильные. Я не отказываюсь от своих слов. Мы будем всегда стремиться пропускать ноль шайб и забивать больше, чем соперник.
Мы сейчас забросили 197 шайб, должны это тоже отметить. Но сегодня мы забили только один гол. Конечно, мы думаем, как мы можем вернуться в следующей игре и забить, реализовать свои моменты, потому что нужно своими моментами дорожить.
Моментов было сегодня достаточно, чтобы забить и две, и три, и четыре, и пять шайб. Но еще раз говорю, это заслуга соперника. Они здорово сыграли в обороне, и вратарь – молодец, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг опять заменил вратаря во время матча – теперь при 0:3 с «Динамо»
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