Заварухин о 4:2 с «Ладой»: «Тяжелый матч. «Автомобилисту» было трудно выходить из-под прессинга»
Николай Заварухин подвел итоги матча с «Ладой» (4:2).
«Тяжелый матч для нас, «Лада» бьется за плей-офф, быстрый хоккей со стороны соперника, нам тяжело было выходить из-под прессинга, вязли в своей зоне, много потерь. Хорошо, что моменты за нами почистил вратарь.
Третий период можно занести в актив, хорошие моменты, в концовке чуть поменяли звенья, бригада меньшинства здорово оборонялась в концовке», – сказал тренер «Автомобилиста».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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