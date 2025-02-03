Заварухин о 4:2 с «Ладой»: «Тяжелый матч. «Автомобилисту» было трудно выходить из-под прессинга»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Ладой» (4:2).

«Тяжелый матч для нас, «Лада » бьется за плей-офф, быстрый хоккей со стороны соперника, нам тяжело было выходить из-под прессинга, вязли в своей зоне, много потерь. Хорошо, что моменты за нами почистил вратарь.

Третий период можно занести в актив, хорошие моменты, в концовке чуть поменяли звенья, бригада меньшинства здорово оборонялась в концовке», – сказал тренер «Автомобилиста ».