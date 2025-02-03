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  • Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов
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Райнхарт сравнялся с Буре по голам за «Флориду» и стал 5-м в истории клуба – 152 шайбы. Лидирует Барков – 278 голов

Сэм Райнхарт сравнялся с Павлом Буре по голам за «Флориду».

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Пантерс» и «Айлендерс» (6:3).

29-летний форвард забросил шайбу, которая стала для него 152-й в регулярках за клуб. По данному показателю он вышел на пятое место.

Отметим, что Буре понадобилось 223 игры, чтобы достичь этого результата, Райнхарту – 296 матчей.

Лидирует по числу шайб за «Флориду» Александр Барков (278 за 781 игру), Джонатан Юбердо на втором месте (198 за 671), замыкает тройку Олли Йокинен (188 за 567). Четвертая позиция у Скотта Мелланби (157 за 552).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoФлорида
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logoСэм Райнхарт
Скотт Мелланби
logoОлли Йокинен
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logoДжонатан Юбердо
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