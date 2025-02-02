Морис – 4-й тренер в истории НХЛ с 900+ победами в регулярках. В топ-3 – Боумэн, Кенневилл и Троц
Пол Морис – 4-й тренер в истории НХЛ с 900+ победами в регулярках.
«Флорида» обыграла «Чикаго» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Для 58-летнего специалиста эта победа стала 900-й в рамках регулярок лиги (в 1901 матче). Он занимает 4-е место в истории лиги по их числу.
В топ-3 входят Скотти Боумэн (1244 победы в 2141 игре), Джоэл Кенневилл (969 в 1768) и Барри Троц (914 в 1812). Пятое место занимает Линди Рафф («Баффало», 884 в 1825).
Отметим, что по числу матчей Морис занимает 2-е место, уступая только Боумэну.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем