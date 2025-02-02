Морис – 4-й тренер в истории НХЛ с 900+ победами в регулярках. В топ-3 – Боумэн, Кенневилл и Троц

Пол Морис – 4-й тренер в истории НХЛ с 900+ победами в регулярках.

«Флорида » обыграла «Чикаго» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Для 58-летнего специалиста эта победа стала 900-й в рамках регулярок лиги (в 1901 матче). Он занимает 4-е место в истории лиги по их числу.

В топ-3 входят Скотти Боумэн (1244 победы в 2141 игре), Джоэл Кенневилл (969 в 1768) и Барри Троц (914 в 1812). Пятое место занимает Линди Рафф («Баффало », 884 в 1825).

Отметим, что по числу матчей Морис занимает 2-е место, уступая только Боумэну.