Терещенко о СКА: «Пока игру в обороне не поправят, ничего хорошего не будет – это тихий ужас. Без хорошей обороны дела вообще не делаются»
Алексей Терещенко высказался относительно проблем в игре СКА.
Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
– СКА потерпел четыре поражения подряд. С чем, на ваш взгляд, связана эта серия поражений?
– С вратарями – это первое. Второе – игра в обороне. Просто тихий ужас, мягко говоря… Поэтому надо поправлять это все.
Атака есть, атака хорошая. СКА и забивает достаточно. Но опять же без хорошей обороны дела вообще не делаются.
– На ваш взгляд, за счет чего СКА может преодолеть этот кризис?
– Сложно сказать. Но пока не поправят игру в обороне, ничего хорошего у них не будет, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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