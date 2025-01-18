Терещенко о СКА: «Пока игру в обороне не поправят, ничего хорошего не будет – это тихий ужас. Без хорошей обороны дела вообще не делаются»

Алексей Терещенко высказался относительно проблем в игре СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

– СКА потерпел четыре поражения подряд. С чем, на ваш взгляд, связана эта серия поражений?

– С вратарями – это первое. Второе – игра в обороне. Просто тихий ужас, мягко говоря… Поэтому надо поправлять это все.

Атака есть, атака хорошая. СКА и забивает достаточно. Но опять же без хорошей обороны дела вообще не делаются.

– На ваш взгляд, за счет чего СКА может преодолеть этот кризис?

– Сложно сказать. Но пока не поправят игру в обороне, ничего хорошего у них не будет, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .