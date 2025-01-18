Влэшик призвал НХЛ учредить новый приз для защитников за игру в обороне: «Сейчас у нас только «Норрис», и это абсурд. У форвардов есть «Селки», а у защитников такой награды нет – возмутительно»

Марк-Эдуард Влэшик призвал НХЛ учредить приз для оборонительных защитников.

37-летний защитник «Сан-Хосе » ни разу в карьере не вошел в топ-10 в голосовании за обладателя «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ ). Его лучшим результатом стало 11-е место в сезоне-2017/18.

При этом он дважды включался в состав сборной Канады на турнирах с участием лучших игроков НХЛ. В его активе победы на Олимпиаде-2014 в Сочи и Кубке мира-2016 в Торонто.

«Норрис» – это индивидуальная награда в командном виде спорта. Да, ее обладатели – это прекрасные игроки, но первое, что они говорят – благодарят своих партнеров. Это как с «Конн Смайт Трофи» – никого на самом деле не волнует, кто его получил, если команда взяла Кубок Стэнли.

Я стремился к победам команды и пытался помочь «Шаркс» взять Кубок. Но я надеюсь, что в будущем защитникам будут давать два приза. То, что сейчас у нас только «Норрис» – это абсурд. У форвардов есть «Селки», то есть лучшему защитному игроку отдается должное. А у защитников такого нет, и это возмутительно.

Неважно, как именно стоит назвать такую награду. У вратарей есть два приза – «Везина» и «Дженнингс». У защитников один, у вратарей два, а остальные для нападающих. Это не имеет смысла.

Об этом долго говорят, но ничего не меняется. Наверное, что-то сделать могут те, кто голосует? Если бы они сказали: «Мы хотим изменить ситуацию», к ним могли бы прислушаться.

Но знаете, даже если бы я выиграл 10 или 12 призов лучшему защитнику оборонительного плана, то обменял бы их на один Кубок Стэнли. Я отдал бы все индивидуальные награды, чтобы помочь команде. И любой игрок сказал бы так же», – сказал Влэшик .