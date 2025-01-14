СКА расторгнет контракт с Деанджело. Защитник выведен из состава команды

СКА готовится к расставанию с Энтони Деанджело.

Американский защитник выведен из состава петербургской команды.

СКА готовит расторжение соглашение с хоккеистом, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс».

Энтони Деанджело не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах СКА. В трех прошлых матчах его общий показатель полезности составил «минус 5» .

Защитник СКА остался в раздевалке команды и не вышел по решению тренерского штаба на третий период матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:5), который прошел 11 января.

В этом сезоне в активе Деанджело 32 (6+26) очка в 34 матчах при общей полезности «плюс 15».