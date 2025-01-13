Астон-Риз продлил контракт с «Коламбусом» на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов

Нападающий Зак Астон-Риз подписал новый контракт с «Коламбусом».

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 775 тысяч долларов.

В текущем сезоне Зак Астон-Риз провел 42 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) баллов.

Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.