Астон-Риз продлил контракт с «Коламбусом» на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов
Нападающий Зак Астон-Риз подписал новый контракт с «Коламбусом».
Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 775 тысяч долларов.
В текущем сезоне Зак Астон-Риз провел 42 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) баллов.
Срок действующего контракта игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
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