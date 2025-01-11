Вратарь «Вашингтона» Линдгрен не доиграл матч с «Монреалем» из-за травмы. Его заменили в начале 2-го периода

Чарли Линдгрен получил травму по ходу матча против «Монреаля».

Голкипер «Вашингтона » не смог доиграть встречу регулярного чемпионата НХЛ , в которой «Кэпиталс» уступили 2:3 в овертайме.

Чарли Линдгрен был заменен на третьей минуте второго периода. В начале отрезка во вратарской в него въехал Ник Сузуки, которого подтолкнул Брэндон Дьюхэйм.

Линдгрен продолжил матч, но через две минуты был заменен на Логана Томпсона .

В результате Линдгрен отбил все 9 из 9 бросков, Томпсон парировал 18 бросков из 21.