Вратарь «Вашингтона» Линдгрен не доиграл матч с «Монреалем» из-за травмы. Его заменили в начале 2-го периода
Чарли Линдгрен получил травму по ходу матча против «Монреаля».
Голкипер «Вашингтона» не смог доиграть встречу регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Кэпиталс» уступили 2:3 в овертайме.
Чарли Линдгрен был заменен на третьей минуте второго периода. В начале отрезка во вратарской в него въехал Ник Сузуки, которого подтолкнул Брэндон Дьюхэйм.
Линдгрен продолжил матч, но через две минуты был заменен на Логана Томпсона.
В результате Линдгрен отбил все 9 из 9 бросков, Томпсон парировал 18 бросков из 21.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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