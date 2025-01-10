Борис Михайлов оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии по хоккею заявил : «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Слова Недомански в адрес русского народа? Пускай посмотрит, какой результат был, а потом сравнит себя с нами – и все. Он один из тех чехов, которые ненавидят Россию, поэтому зачем на него обижаться? На обиженных воду возят.

Чего я должен думать, что он говорит? Собака лает – ветер носит. В то время у нас со многими чехами были нормальные человеческие взаимоотношения. А Недомански – один из немногих, который отрицательно думал о нас.

Даже не хочу о нем говорить, мне это неприятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .