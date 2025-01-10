Михайлов о словах Недомански: «Собака лает – ветер носит. Он один из чехов, которые ненавидят Россию, зачем на него обижаться?»
Борис Михайлов оценил высказывание Вацлава Недомански о россиянах.
Чемпион мира в составе сборной Чехословакии по хоккею заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«Слова Недомански в адрес русского народа? Пускай посмотрит, какой результат был, а потом сравнит себя с нами – и все. Он один из тех чехов, которые ненавидят Россию, поэтому зачем на него обижаться? На обиженных воду возят.
Чего я должен думать, что он говорит? Собака лает – ветер носит. В то время у нас со многими чехами были нормальные человеческие взаимоотношения. А Недомански – один из немногих, который отрицательно думал о нас.
Даже не хочу о нем говорить, мне это неприятно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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