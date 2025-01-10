Кожевников о Недомански: «Старый русофоб. Я тоже могу сказать, что чешская нация – дебилы. Ну и все. У них это болезнь, видимо»

Александр Кожевников назвал Вацлава Недомански старым русофобом.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии по хоккею ранее заявил : «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Меня это ничем не удивило. Что здесь говорить: старый русофоб. Он взрослый человек, и не хочется его оскорблять. Но я тоже могу сказать, что чешская нация – дебилы. Ну и все. У них, видимо, это болезнь.

Он же в Канаде живет. Все понятно: у них к нам ненависть и русофобия», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .