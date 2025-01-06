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Росси из «Миннесоты», Терри из «Анахайма» и Кюмпер из «Лос-Анджелеса» – звезды недели в НХЛ

НХЛ объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Миннесоты» Марко Росси, набравшему 8 (3+5) очков за три матча – против «Нэшвилла» (5:3), «Вашингтона» (4:3 Б) и «Каролины» (4:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард «Анахайма» Трой Терри, у которого 6 (4+2) очков в четырех встречах – с «Нью-Джерси» (3:2), «Виннипегом» (4:3 ОТ), «Эдмонтоном» (2:3) и «Тампой» (4:1). Его показатели можно изучить тут.

Третьей звездой недели стал вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер. 34-летний канадец отразил 66 из 67 бросков в матчах против «Нью-Джерси» (3:0) и «Тампы» (2:1). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
рейтинги
logoТрой Терри
logoМиннесота
logoАнахайм
logoМарко Росси
logoЛос-Анджелес
logoДарси Кюмпер
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