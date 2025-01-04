Коул Кэсселс: «Большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Хочу помочь этому великому клубу выиграть еще один Кубок Гагарина»

Коул Кэсселс высказался об обмене из «Авангарда» в ЦСКА.

– Ги Буше сказал, что ЦСКА выразил интерес именно в вас как в части сделки по переходу Константина Окулова. Вам льстит такое?

– Да, это большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Я также польщен, что меня обменяли на игрока такого калибра. Знаю, что Константин очень хороший хоккеист.

Надеюсь, что я смогу внести свой вклад и провести сильный отрезок здесь.

– Хоккей в ЦСКА и «Авангарде» сильно различается?

– Хоккей везде разный. Я все еще привыкаю к игре ЦСКА, но здесь очень веселый стиль. С нетерпением жду возможности узнать еще больше о нем.

Тренерский штаб невероятен, мне постоянно помогают с адаптацией. Хочу помочь этому великому клубу выиграть еще один Кубок Гагарина , – сказал нападающий ЦСКА Коул Кэсселс.