Никита Щитов: «Самым важным хоккейным событием 2024-го назвал бы запуск чемпионата КХЛ 3х3. Классные эмоции, отличное настроение»

Никита Щитов назвал самое важное хоккейное событие 2024 года.

«Самым важным хоккейным событием 2024 года я бы назвал запуск чемпионата КХЛ в формате 3х3.

Для меня это означает возможность вернуться в профессиональный хоккей, увидеться с друзьями и коллегами по цеху, посмотреть, насколько я еще способен играть на фоне действующих хоккеистов.

Классные эмоции, отличное настроение. Для игроков, которые там выступают, это отличный праздник», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов .