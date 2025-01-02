Никита Щитов: «Самым важным хоккейным событием 2024-го назвал бы запуск чемпионата КХЛ 3х3. Классные эмоции, отличное настроение»
Никита Щитов назвал самое важное хоккейное событие 2024 года.
«Самым важным хоккейным событием 2024 года я бы назвал запуск чемпионата КХЛ в формате 3х3.
Для меня это означает возможность вернуться в профессиональный хоккей, увидеться с друзьями и коллегами по цеху, посмотреть, насколько я еще способен играть на фоне действующих хоккеистов.
Классные эмоции, отличное настроение. Для игроков, которые там выступают, это отличный праздник», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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