  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никита Щитов: «Самым важным хоккейным событием 2024-го назвал бы запуск чемпионата КХЛ 3х3. Классные эмоции, отличное настроение»
0

Никита Щитов: «Самым важным хоккейным событием 2024-го назвал бы запуск чемпионата КХЛ 3х3. Классные эмоции, отличное настроение»

Никита Щитов назвал самое важное хоккейное событие 2024 года.

«Самым важным хоккейным событием 2024 года я бы назвал запуск чемпионата КХЛ в формате 3х3.

Для меня это означает возможность вернуться в профессиональный хоккей, увидеться с друзьями и коллегами по цеху, посмотреть, насколько я еще способен играть на фоне действующих хоккеистов.

Классные эмоции, отличное настроение. Для игроков, которые там выступают, это отличный праздник», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoХоккей 3х3
logoНикита Щитов
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат КХЛ 3х3 изнутри: есть проблемы с ареной, но цепляет формат. Как выглядит хоккей будущего?
3220 декабря 2024, 11:55
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
616 декабря 2024, 09:15
Третьяк о хоккее 3х3: «Станет олимпийским видом, сейчас НХЛ еще поддержит идею. Формат выигрышный – шквал атак в обе стороны, всегда угроза гол. Это в футболе за матч могут 3-4 раза ударить по воротам»
4614 декабря 2024, 15:51
Рекомендуем
Главные новости
МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию
3239 минут назад
Ротенберг поздравил Знарка с днем рождения: «Настоящий челябинский мужик старой закалки, один из моих хоккейных учителей. Спасибо тебе за честный труд, за трофеи сборной и СКА»
1944 минуты назадФото
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»
1250 минут назад
Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»
5сегодня, 14:15
Ротенберг о дерби: «Билеты на ЦСКА давно проданы, Петербург увидит праздник хоккея. Новички СКА Карпухин и Юдин выйдут в обороне, но все секреты открывать не буду»
13сегодня, 14:02
Кузнецов пропустит еще минимум месяц из-за сотрясения. Форвард СКА не поедет на Матч звезд КХЛ в феврале («Матч ТВ»)
19сегодня, 13:32
Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби – сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»
38сегодня, 13:01
Сергей Федоров: «Новый год – объединяющий, душевный праздник. Родные проводили его в кругу двух семей, самое вкусное блюдо – от мамы. Это традиции из СССР»
26сегодня, 12:47
Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е
2сегодня, 11:58
Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»
7сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Федоров про Деда Мороза: «Детям 7 и 8 лет, еще не догадались. Они оформили письма с пожеланиями, какие подарки хотели бы получить. Круто, что традиция живет, она важна для единения»
25 минут назад
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде
445 минут назад
Экс-судья Лерке: «Ситуация с Назаровым непонятна – такой тренер должен работать в КХЛ. Он классный мотиватор»
359 минут назад
Впереди домашняя серия «Северстали». Поддержите команду на арене!
сегодня, 14:00Реклама
Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?»
сегодня, 13:49
Лавиолетт о критике от Джонса, попавшего в запас «Рейнджерс»: «Я совершенно не против, все хотят играть. Расстраиваться – это нормально, я поговорю с ним лично»
2сегодня, 13:22
Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»
6сегодня, 12:15
Генменеджер «Трактора» об уходе Тертышного: «Будет лучше, если Никита станет играть у Ларионова. Хоккей «Торпедо» ему очень подходит»
сегодня, 11:25
Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
14сегодня, 10:50
Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»
4сегодня, 10:15
Рекомендуем