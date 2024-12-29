Кирилл Сафронов о ротации вратарей в СКА: «Сложно найти логику, но она однозначно есть. В команде очень мощные тренеры»

Кирилл Сафронов высказался относительно ротации вратарей в СКА.

– Многим непонята ротация вратарей в петербургском клубе. Как это вы объясняете для себя?

– Мне сложно найти в этом логику. Я думаю, что она однозначно есть. В СКА очень мощные тренеры.

Они знают, что делают. С положительной точки зрения отмечу, когда доверяют молодым ребятам: Мойсевичу и Заврагину .

Думаю, что мастерства у них хватает. Когда добавят психологии и уверенности, все будет нормально, – сказал Кирилл Сафронов .