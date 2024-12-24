Агент Юдина об обмене защитника в «Спартак»: «Первый раз услышал об этом в СМИ. В «Ак Барсе» его будущее непредсказуемо в преддверии дедлайна»

Агент Дмитрия Юдина высказался о возможном обмене защитника в «Спартак».

Ранее сообщалось , что 29-летний защитник «Ак Барса » может перейти в московский клуб.

«Первый раз услышал об этом варианте в СМИ. Что касается его будущего в «Ак Барсе»… В преддверии дедлайна произойти может что угодно, все непредсказуемо», – сказал агент Александр Черных .

Юдин набрал 3 (1+2) очка в 27 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».