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  • Агент Юдина об обмене защитника в «Спартак»: «Первый раз услышал об этом в СМИ. В «Ак Барсе» его будущее непредсказуемо в преддверии дедлайна»
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Агент Юдина об обмене защитника в «Спартак»: «Первый раз услышал об этом в СМИ. В «Ак Барсе» его будущее непредсказуемо в преддверии дедлайна»

Агент Дмитрия Юдина высказался о возможном обмене защитника в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 29-летний защитник «Ак Барса» может перейти в московский клуб. 

«Первый раз услышал об этом варианте в СМИ. Что касается его будущего в «Ак Барсе»… В преддверии дедлайна произойти может что угодно, все непредсказуемо», – сказал агент Александр Черных.

Юдин набрал 3 (1+2) очка в 27 играх текущего сезона при показателе полезности «+2». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoСпартак
logoМатч ТВ
возможные переходы
logoДмитрий Юдин
logoКХЛ
Александр Черных
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