Агент Юдина об обмене защитника в «Спартак»: «Первый раз услышал об этом в СМИ. В «Ак Барсе» его будущее непредсказуемо в преддверии дедлайна»
Агент Дмитрия Юдина высказался о возможном обмене защитника в «Спартак».
Ранее сообщалось, что 29-летний защитник «Ак Барса» может перейти в московский клуб.
«Первый раз услышал об этом варианте в СМИ. Что касается его будущего в «Ак Барсе»… В преддверии дедлайна произойти может что угодно, все непредсказуемо», – сказал агент Александр Черных.
Юдин набрал 3 (1+2) очка в 27 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем