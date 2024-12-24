Михайлов об отстранении России: «Наши пловцы появились на ЧМ, побеждали. Поэтому сделали так, чтобы россияне нигде не участвовали – чтобы нас укусить, ущипнуть»
– Как считаете, чиновники в мировом спорте в ближайшее время наконец-то созреют и допустят сборную России по хоккею до международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиаду?
– Я давно говорю, что они без нас никуда не денутся, настанет время.
– Те же чемпионаты мира по хоккею без сборной России не того уровня, согласны?
– Вот те же наши пловцы появились на чемпионате мира, и сразу возрос интерес к плаванию. Россияне там побеждали, это здорово. Поэтому некоторые руководители и повели себя так, чтобы наши спортсмены нигде не участвовали.
Все сделали, чтобы нас укусить, ущипнуть, сделать плохо для России. Нет смысла повторять, кто это, как и обращать на них внимание. В том же плавании прозрели: спорт объединяет нации, а нас хотели со всеми разругать, – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий