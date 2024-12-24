Михайлов об отстранении России: «Наши пловцы появились на ЧМ, побеждали. Поэтому сделали так, чтобы россияне нигде не участвовали – чтобы нас укусить, ущипнуть»

Борис Михайлов уверен, что сборную России допустят к международным турнирам.

– Как считаете, чиновники в мировом спорте в ближайшее время наконец-то созреют и допустят сборную России по хоккею до международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиаду?

– Я давно говорю, что они без нас никуда не денутся, настанет время.

– Те же чемпионаты мира по хоккею без сборной России не того уровня, согласны?

– Вот те же наши пловцы появились на чемпионате мира, и сразу возрос интерес к плаванию. Россияне там побеждали, это здорово. Поэтому некоторые руководители и повели себя так, чтобы наши спортсмены нигде не участвовали.

Все сделали, чтобы нас укусить, ущипнуть, сделать плохо для России. Нет смысла повторять, кто это, как и обращать на них внимание. В том же плавании прозрели: спорт объединяет нации, а нас хотели со всеми разругать, – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.