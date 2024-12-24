Шайфли с 3+1, вратарь «Тампы» Юханссон с шатаутом в матче с «Флоридой» при 36 отраженных бросках и Холлоуэй с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Марк Шайфли, Юнас Юханссон и Дилан Холлоуэй – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Сент-Луиса » Дилан Холлоуэй с 3 шайбами в ворота «Детройта» (4:0). Хет-трик стал для нападающего первым в лиге.

Вторая звезда – вратарь «Тампы » Юнас Юханссон , сыгравший на ноль против «Флориды» (4:0) при 36 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Виннипега » Марк Шайфли с 4 (3+1) очками в матче с «Торонто» (5:2).