Шайфли с 3+1, вратарь «Тампы» Юханссон с шатаутом в матче с «Флоридой» при 36 отраженных бросках и Холлоуэй с хет-триком – звезды дня в НХЛ
Марк Шайфли, Юнас Юханссон и Дилан Холлоуэй – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй с 3 шайбами в ворота «Детройта» (4:0). Хет-трик стал для нападающего первым в лиге.
Вторая звезда – вратарь «Тампы» Юнас Юханссон, сыгравший на ноль против «Флориды» (4:0) при 36 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Виннипега» Марк Шайфли с 4 (3+1) очками в матче с «Торонто» (5:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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