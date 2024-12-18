Лайне с хет-триком, Кочетков и Улльмарк с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Патрик Лайне, Петр Кочетков и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк , засушивший «Сиэтл» (3:0) при 30 отраженных бросках. В его активе 6 побед в 6 матчах при 97,2% сэйвов.

Вторая звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков , засушивший «Айлендерс » (4:0) при 32 отраженных бросках. Россиянин сыграл на ноль впервые в этом сезоне.

Первая звезда – форвард «Монреаля» Патрик Лайне с хет-триком в ворота «Баффало» (6:1). Матч с 3+ шайбами стал для финна 11-м в лиге, он идет на 3-м месте по их числу среди игроков из Финляндии.