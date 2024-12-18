Лайне с хет-триком, Кочетков и Улльмарк с шатаутами – звезды дня в НХЛ
Патрик Лайне, Петр Кочетков и Линус Улльмарк – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, засушивший «Сиэтл» (3:0) при 30 отраженных бросках. В его активе 6 побед в 6 матчах при 97,2% сэйвов.
Вторая звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков, засушивший «Айлендерс» (4:0) при 32 отраженных бросках. Россиянин сыграл на ноль впервые в этом сезоне.
Первая звезда – форвард «Монреаля» Патрик Лайне с хет-триком в ворота «Баффало» (6:1). Матч с 3+ шайбами стал для финна 11-м в лиге, он идет на 3-м месте по их числу среди игроков из Финляндии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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