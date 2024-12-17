ЦСКА выиграл 6-й матч подряд. Команда Воробьева идет 4-й на Западе
ЦСКА одержал 6-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева дома обыграла «Куньлунь» со счетом 3:2.
ЦСКА набрал 47 очков за 34 игры и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.
У «Куньлуня» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда тренера Михаила Кравца идет 10-й на Западе с 30 очками в 37 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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