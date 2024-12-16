Продолжается домашняя серия «Северстали». Приходите поддержать команду на арене!

Команда Андрея Козырева продолжает домашнюю серию, в которой осталось 4 игры.

«‎Северсталь»‎ ранее уже обыграла «Барыс» (5:3) и «Трактор» (2:1) в начале домашней серии.

Осталось четыре матча. Череповчане сыграют с «Сочи» 18 и 20 декабря, оба матча пройдут в 19:30. 22 декабря, в 14:00, состоится матч против «Автомобилиста». 24 декабря, в 19:30, пройдет встреча против «Нефтехимика». Все четыре матча пройдут в «Ледовом дворце».

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