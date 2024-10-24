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Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества»

Борису Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества».

«Почетный президент ПХК ЦСКА, легендарный капитан армейского клуба и сборной СССР Борис Петрович Михайлов приказом министра обороны Российской федерации был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Военное ведомство отметило большой личный вклад Бориса Петровича в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества», – сообщается на сайте ЦСКА.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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