Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества»
Борису Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества».
«Почетный президент ПХК ЦСКА, легендарный капитан армейского клуба и сборной СССР Борис Петрович Михайлов приказом министра обороны Российской федерации был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
Военное ведомство отметило большой личный вклад Бориса Петровича в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества», – сообщается на сайте ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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