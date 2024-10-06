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Михайлов о Харламове: «Обыкновенный парень с нашего двора – простой, компанейский, хотя был великим. Чем сильнее был противник, тем лучше он играл»

Борис Михайлов рассказал об игре с Валерием Харламовым.

Сегодня, 6 октября, бывшему капитану ЦСКА и сборной СССР, а также экс-главному тренеру СКА исполнилось 80 лет.

– Как образовалась ваша легендарная тройка: Михайлов, Петров и Харламов?

– В ноябре или декабре 1967 года дядя Веня Александров сломал лодыжку, поэтому из Чебаркуля вызвали Валерку Харламова и Сашку Гусева. Тарасов сразу поставил его к нам.

Поскольку дядя Веня был самый старший, мы относились к нему с уважением, а тут получилось, что все на равных. Если говорить скромно, мы играли очень здорово.

– Что отличало Харламова?

– Во-первых, он был простой, компанейский, очень любил семью, детей. Никогда не отказывал в помощи. Такой обыкновенный парень с нашего двора. Хотя был великий. Сильнее него в тот момент не было.

Это действительно был коллективный игрок, и, что удивительно, чем сильнее был противник, тем лучше он играл.

Поэтому после игр 1972 года канадцы отличали Владислава Третьяка, а из нападающих – одного Харламова, который поразил их своей игрой, – сказал Борис Михайлов.

Ротенберг поздравил Михайлова с 80-летием: «Он провел у руля СКА 630 матчей – целая эпоха. Счастья, радости и благополучия, наша легенда»

Секреты Суперсерии-1974: наши называли канадцев старперами и рвались на «Глубокую глотку», Третьяка тошнило от напряжения

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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