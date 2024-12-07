Сергачев забил 7-й гол в сезоне. У защитника «Юты» 17 очков в 26 играх
Михаил Сергачев забил 7-й гол в сезоне-2024/25.
Защитник «Юты» отличился в матче против «Баффало».
Теперь на счету Михаила Сергачева 17 (7+10) очков в 26 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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