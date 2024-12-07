Якушев о матче МХЛ под открытым небом в Туле: «Популяризация хоккея идет именно через такие события. Они реализуют задачу, поставленную Путиным»

Александр Якушев высказался о матче МХЛ под открытым небом.

Сегодня в Туле прошла «Молодежная классика» между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ).

Это был первый в истории Olimpbet МХЛ матч под открытым небом. Игру посетили 4493 зрителя.

– Насколько важно, что впервые в истории МХЛ проходит такой матч?

– Сегодня мы видим праздник хоккея не только для Тульской области, но для всей России.

Популяризация хоккея идет именно через такие события. И они реализуют задачу, которую перед нами поставил президент страны Владимир Путин .

Нам нужно развивать массовость, улучшать здоровье граждан через хоккей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .