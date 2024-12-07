Якушев о матче МХЛ под открытым небом в Туле: «Популяризация хоккея идет именно через такие события. Они реализуют задачу, поставленную Путиным»
Александр Якушев высказался о матче МХЛ под открытым небом.
Сегодня в Туле прошла «Молодежная классика» между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ).
Это был первый в истории Olimpbet МХЛ матч под открытым небом. Игру посетили 4493 зрителя.
– Насколько важно, что впервые в истории МХЛ проходит такой матч?
– Сегодня мы видим праздник хоккея не только для Тульской области, но для всей России.
Популяризация хоккея идет именно через такие события. И они реализуют задачу, которую перед нами поставил президент страны Владимир Путин.
Нам нужно развивать массовость, улучшать здоровье граждан через хоккей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости