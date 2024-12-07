В МХЛ прошел 1-й в истории лиги матч под открытым небом. «Академия Михайлова» в Туле обыграла «СКА-1946» и получила кубок в виде самовара

В МХЛ прошел первый в истории лиги матч под открытым небом.

В «Молодежной классике», которая состоялась в Туле, встретились местная «Академия Михайлова » и «СКА-1946 » из Санкт-Петербурга. Обе команды представляют «Золотой» дивизион в Западной конференции.

В овертайме со счетом 3:2 выиграли хозяева льда. «Академия Михайлова» получила кубок в виде самовара за победу.

На матче присутствовали 4 493 зрителя.