В МХЛ прошел 1-й в истории лиги матч под открытым небом. «Академия Михайлова» в Туле обыграла «СКА-1946» и получила кубок в виде самовара
В МХЛ прошел первый в истории лиги матч под открытым небом.
В «Молодежной классике», которая состоялась в Туле, встретились местная «Академия Михайлова» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Обе команды представляют «Золотой» дивизион в Западной конференции.
В овертайме со счетом 3:2 выиграли хозяева льда. «Академия Михайлова» получила кубок в виде самовара за победу.
На матче присутствовали 4 493 зрителя.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
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