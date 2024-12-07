Зубов о 3:5 от «Куньлуня»: «Безобразное большинство, «Сочи» безответственно относится к моментам, где можно решать исход матча. Нам не хватает нацеленности, злости в завершении»

Сергей Зубов подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:5).

«Наверное, единственный положительный момент – то, что мы вернулись в игру, это стоило усилий.

Безобразное большинство, мы очень безответственно относимся к моментам, где можно решать исход матча. Соперника с победой.

Первые два гола в наши ворота были очень быстрые, блокировать броски там было нечего. Допустили ошибку на этом простреле, нужно было снять игрока.

Шайбу нужно доводить до ворот. У нас выходят ребята и бросают в блок, вместо того, чтобы доводить шайбу до ворот.

Мы много моментов создали. Но ты создаешь момент, чтобы забить. И здесь нам не хватает нацеленности, злости в завершении.

Сейчас приедем домой и посмотрим, как дела у травмированных игроков. Будем смотреть, что там происходит. Есть заболевшие», – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .