Мэттьюс набрал 5 очков в 3 матчах после травмы. Форвард «Торонто» сделал дубль против «Нэшвилла»

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче против «Нэшвилла».

«Торонто » одержал победу со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Обе шайбы американский форвард забросил в третьем периоде. Это седьмая и восьмая шайбы нападающего в этом сезоне.

Ранее хоккеист пропустил месяц из-за травмы. После этого Остон Мэттьюс набрал 5 (3+2) очков в трех матчах.

В этом сезоне на его счету 16 (8+8) очков в 16 матчах чемпионата.