Мэттьюс набрал 5 очков в 3 матчах после травмы. Форвард «Торонто» сделал дубль против «Нэшвилла»
Остон Мэттьюс сделал дубль в матче против «Нэшвилла».
«Торонто» одержал победу со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Обе шайбы американский форвард забросил в третьем периоде. Это седьмая и восьмая шайбы нападающего в этом сезоне.
Ранее хоккеист пропустил месяц из-за травмы. После этого Остон Мэттьюс набрал 5 (3+2) очков в трех матчах.
В этом сезоне на его счету 16 (8+8) очков в 16 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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