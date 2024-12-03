Терещенко об игре на фоне смены тренера: «Выходишь и выполняешь свою работу. Если ты думаешь, что у тебя тренер другой, вешай коньки на гвоздь»

Алексей Терещенко высказался о ситуации вокруг Сергея Звягина в «Авангарде».

Сегодня Звягин покинул тренерский штаб клуба.

– Как Звягин воспринимался в глазах игроков после того, как его разжаловали в исполняющего обязанности главного тренера?

– Ты выходишь и выполняешь свою работу. Это и есть профессионализм. Без разницы.

Я объясню: профессионал каждый день доказывает свою состоятельность, что он достоин играть, получать зарплату. Но если ты думаешь, что у тебя главный тренер другой, тогда вешайте коньки на гвоздь, заканчивайте с хоккеем.

Во-первых, это твое имя, во-вторых, имя клуба, за который ты играешь. Это и есть твое профессиональное отношение к хоккею. Помимо главного тренера, есть сотрудники клуба, это целая плеяда работников, которая работает во благо общего дела.

Спустя рукава играть – так не работает. Тогда ничего хорошего не будет.

– «Авангард» в последних матчах выглядел эмоционально выхолощенным или даже пустым, согласитесь?

– Может быть, Звягин не нашел каких-то слов. Я ответственности с него не снимаю, он был главным тренером. Я не знаю всей ситуации, но это твое имя, которое дальше тебе дает работать. Я не про тренера говорю даже, а про игроков.

Выходите и выполняйте работу. В одну сторону это не работает, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .