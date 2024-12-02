НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Чикаго», «Юта» сыграет с «Далласом»
«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Торонто» примет «Чикаго», «Юта» сыграет с «Далласом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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