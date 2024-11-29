НХЛ. «Филадельфия» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Бостона»
«Филадельфия» примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» будет противостоять «Нэшвиллу», «Каролина» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» – с «Айлендерс», «Питтсбург» проведет гостевой матч с «Бостоном», «Даллас» встретится с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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