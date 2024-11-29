НХЛ. «Филадельфия» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Флориды», «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Питтсбург» в гостях у «Бостона»

«Филадельфия» примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тампа » будет противостоять «Нэшвиллу », «Каролина » сыграет с «Флоридой», «Вашингтон » – с «Айлендерс», «Питтсбург » проведет гостевой матч с «Бостоном», «Даллас» встретится с «Колорадо».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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