Тамбиев о 0:3: «Адмирал» не нашел оружия против «Локомотива», голыми руками их не возьмешь. Нужно обыгрывать 1 в 1, а там защитники очень высокого уровня»
«Сложно комментировать. Мало создали в атаке. Соперник – команда системная и правильная. Они не только нам, но и другим командам не дают создавать в атаке. Мы не смогли преодолеть и создать моменты.
Еще раз отмечу игру соперника в обороне, в стыках, в единоборствах. Мы не нашли оружия против «Локомотива». С нулем голов сложно. Нам некогда расстраиваться, скоро следующая игра. Позитив сегодня? Игра в меньшинстве. Мы не пропустили.
Разбирали этот момент, что-то новое придумали. Мне этот компонент понравился – единственное, что могу отметить. Что нужно было делать? Реализация большинства. Это очень важно.
Во втором большинстве у нас был хороший момент. Нужно играть на высоких скоростях, быстро проходить центральную зону, играть в зоне атаки. Соперник очень здорово блокирует броски. Мы разбирали «Локомотив», серьезно готовились.
Чтобы создавать моменты, нужно обыгрывать один в один, а там защитники очень высокого уровня. В прошлом матче «Динамо» нанесло по их воротам 14 бросков, у нас примерно столько же. «Локомотив» – хорошая команда, голыми руками не возьмешь», – сказал Тамбиев.
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