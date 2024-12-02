Рашевский о паузе на КПК: «Динамо» она нужна. От того, какое место мы займем, будет зависеть продолжительность нашего отдыха»
– До паузы на Кубок Первого канала три матча. Ждете этого отдыха?
– Конечно, нам нужна пауза. У нас довольно плотный график и нам нужно несколько дней отдыха. У нас есть цель и условия, от того, какое место мы займем, будет зависеть количество, а точнее продолжительность нашего отдыха (смеется).
– То есть у вас все настолько четко?
– Ну да. Премий у нас нет, есть другие условия, но я их разглашать не буду. Конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок [Континента]. Мы идем и хотим быть первыми, как в прошлом году, – сказал форвард московского клуба.
На данный момент бело-голубые занимают 3-е место в Западной конференции с 43 очками в 32 играх.
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