Разрывают лигу.

На старте регулярки на вершине списка бомбардиров всегда появляются неожиданные фамилии. В сентябре отжигал Наиль Якупов – много забивал и приносил победы «Куньлуню». Потом он сбавил обороты и даже выдавал сухие серии.

Но сейчас команды сыграли уже около 30 матчей, а в топ-10 лидеров КХЛ по очкам до сих пор находится целое трио из «Витязя». При этом подмосковная команда на данный момент не проходит в зону плей-офф, но это не мешает ее лидерам – Ивану Чеховичу, Дмитрию Бучельникову и Дереку Бараку.

Рассмотрим одну из лучших троек КХЛ этого сезона подробнее.

Второе звено «Витязя» забросило почти половину шайб команды. Все трое проводят лучшие сезоны в жизни

Интересно, что формально лучшая тройка «Витязя» даже не является первой – в заявке она всегда расположена ниже звена Фредерика Готье. По игровому времени они тоже не так сильно выделяются: все трое проводят на льду 16-17 минут. Например, соседствующие с ними в топе бомбардиров Никита Гусев, Максим Шабанов и Стефан Да Коста играют в среднем на 1-2 минуты больше.

Поэтому по эффективности с лидерами «Витязя» в этом сезоне мало кто может сравниться. А их влияние на результаты команды просто колоссальное.

● Чехович, Бучельников и Барак набрали 77 очков – у всех остальных игроков «Витязя» в сумме 107.

● Четвертый бомбардир команды – Фредерик Готье с 13 (8+5) очками в 29 матчах. Это меньше, чем шайб у Дерека Барака (15). Вообще Барак сейчас является лучшим снайпером КХЛ, опережая Сергея Плотникова из СКА на один гол.

● У игроков второго звена 32 шайбы: 43,8% от всех голов балашихинского клуба (73). Без них «Витязь» был бы на уровне «Барыса» (40) и «Амура» (47) – аутсайдеров Востока.

● Троица движется к личным рекордам. Бучельников за весь прошлый сезон в «Адмирале» набрал 29 очков – ему осталось три балла до повторения этого показателя. Чеховичу (34) и Бараку (35) пока до персональных достижений идти чуть дольше, но, если не случится травм, то и они установят новые достижения.

Уровень ведущего звена оценивает и главный тренер «Витязя» Павел Десятков: «Они действуют на одной волне, на одной скорости, с хорошим игровым IQ».

Но как «Витязь» вообще создал такое убойное сочетание?

Как «Витязь» собирал тройку: Бучельникова и Чеховича забрали у топ-клубов Запада, Барак приехал из Финляндии

Раньше всех в клубе оказался Барак. Он трудно переходил во взрослый хоккей. Когда Дерек выпустился из студенческой лиги, грянула пандемия коронавируса. Хоккей от этого серьезно пострадал, но особенно досталось игрокам юниорских лиг и АХЛ. Там сезоны сильно скомкались, что отразилось на развитии многих хоккеистов.

Не получилось и у Барака – в итоге он отправился в Финляндию. Два сезона в «Эссяте» вышли продуктивными: 60 (33+27) очков в 114 матчах. Дважды американец был вторым бомбардиром команды. Это привлекло внимание «Витязя», и летом 2023 года Барак подписал контракт с подмосковным клубом.

Адаптация проходила долго – в первых семи матчах Дерек вообще не набрал очков. Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий признавал проблему: «Да, у Барака слабая статистика для легионера. Но он, в отличие от некоторых хоккеистов, неравнодушен. Бьется, старается, несмотря на небольшие габариты, отдается игре до конца».

Такое отношение к делу принесло результат – в итоге Барак с 35 (10+25) очками стал лучшим бомбардиром клуба в регулярке-2023/24. А в мае с ним продлили контракт.

Дмитрий Бучельников с 2019 года находился в системе СКА. В сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Харламова в МХЛ в составе СКА-1946. Но пробиться на регулярной основе в КХЛ не удавалось. Помогла аренда в «Адмирал» – там Дмитрий вырвался в лидеры. В первом полном сезоне в КХЛ он набрал 29 (13+16) очков за 55 матчей во Владивостоке.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в привычном стиле хвалил молодого игрока: «Два-три таких нападающих – и я бы, может, от легионеров отказался». Но Бучельников все еще играет с легионерами. Правда, теперь в «Витязе», куда его обменяли из СКА в прошедшее межсезонье.

Иван Чехович ярко показал себя в «Торпедо». Его игрой очень впечатлились в «Локомотиве» – Ярославль отдал за Чеховича сразу четырех игроков вместе с денежной компенсацией. Эта сделка обернулась полнейшим провалом для «Локомотива». В новом клубе Иван стагнировал, а сезон-2023/24 и вовсе выдался худшим в карьере: 4+7 за 59 игр.

Все межсезонье-2024 активно шли слухи о возможном расставании клуба с Чеховичем. Обмен не нашли, в итоге 20 августа «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим, а в сентябре он перешел в «Витязь». Павел Десятков сразу оптимистично оценил это приобретение: «Выпала такая удачная, я считаю, возможность. Парень, который хочет перезагрузиться, мы дадим ему такой шанс. Думаю, Чехович нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке».

Тренер «Витязя» не прогадал. Трио раскрывает лучшие качества друг друга, а их игра – главная надежда клуба на возвращение в плей-офф.

Фото: КХЛ /Холмов Андрей, Смирнов Илья, Соколов Григорий, Кузьмин Юрий