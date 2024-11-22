Три нападающих «Витязя» – в топ-10 бомбардиров КХЛ. Стоп, что?!
Разрывают лигу.
На старте регулярки на вершине списка бомбардиров всегда появляются неожиданные фамилии. В сентябре отжигал Наиль Якупов – много забивал и приносил победы «Куньлуню». Потом он сбавил обороты и даже выдавал сухие серии.
Но сейчас команды сыграли уже около 30 матчей, а в топ-10 лидеров КХЛ по очкам до сих пор находится целое трио из «Витязя». При этом подмосковная команда на данный момент не проходит в зону плей-офф, но это не мешает ее лидерам – Ивану Чеховичу, Дмитрию Бучельникову и Дереку Бараку.
Рассмотрим одну из лучших троек КХЛ этого сезона подробнее.
Второе звено «Витязя» забросило почти половину шайб команды. Все трое проводят лучшие сезоны в жизни
Интересно, что формально лучшая тройка «Витязя» даже не является первой – в заявке она всегда расположена ниже звена Фредерика Готье. По игровому времени они тоже не так сильно выделяются: все трое проводят на льду 16-17 минут. Например, соседствующие с ними в топе бомбардиров Никита Гусев, Максим Шабанов и Стефан Да Коста играют в среднем на 1-2 минуты больше.
Поэтому по эффективности с лидерами «Витязя» в этом сезоне мало кто может сравниться. А их влияние на результаты команды просто колоссальное.
● Чехович, Бучельников и Барак набрали 77 очков – у всех остальных игроков «Витязя» в сумме 107.
● Четвертый бомбардир команды – Фредерик Готье с 13 (8+5) очками в 29 матчах. Это меньше, чем шайб у Дерека Барака (15). Вообще Барак сейчас является лучшим снайпером КХЛ, опережая Сергея Плотникова из СКА на один гол.
● У игроков второго звена 32 шайбы: 43,8% от всех голов балашихинского клуба (73). Без них «Витязь» был бы на уровне «Барыса» (40) и «Амура» (47) – аутсайдеров Востока.
● Троица движется к личным рекордам. Бучельников за весь прошлый сезон в «Адмирале» набрал 29 очков – ему осталось три балла до повторения этого показателя. Чеховичу (34) и Бараку (35) пока до персональных достижений идти чуть дольше, но, если не случится травм, то и они установят новые достижения.
Уровень ведущего звена оценивает и главный тренер «Витязя» Павел Десятков: «Они действуют на одной волне, на одной скорости, с хорошим игровым IQ».
Но как «Витязь» вообще создал такое убойное сочетание?
Как «Витязь» собирал тройку: Бучельникова и Чеховича забрали у топ-клубов Запада, Барак приехал из Финляндии
Раньше всех в клубе оказался Барак. Он трудно переходил во взрослый хоккей. Когда Дерек выпустился из студенческой лиги, грянула пандемия коронавируса. Хоккей от этого серьезно пострадал, но особенно досталось игрокам юниорских лиг и АХЛ. Там сезоны сильно скомкались, что отразилось на развитии многих хоккеистов.
Не получилось и у Барака – в итоге он отправился в Финляндию. Два сезона в «Эссяте» вышли продуктивными: 60 (33+27) очков в 114 матчах. Дважды американец был вторым бомбардиром команды. Это привлекло внимание «Витязя», и летом 2023 года Барак подписал контракт с подмосковным клубом.
Адаптация проходила долго – в первых семи матчах Дерек вообще не набрал очков. Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий признавал проблему: «Да, у Барака слабая статистика для легионера. Но он, в отличие от некоторых хоккеистов, неравнодушен. Бьется, старается, несмотря на небольшие габариты, отдается игре до конца».
Такое отношение к делу принесло результат – в итоге Барак с 35 (10+25) очками стал лучшим бомбардиром клуба в регулярке-2023/24. А в мае с ним продлили контракт.
Дмитрий Бучельников с 2019 года находился в системе СКА. В сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Харламова в МХЛ в составе СКА-1946. Но пробиться на регулярной основе в КХЛ не удавалось. Помогла аренда в «Адмирал» – там Дмитрий вырвался в лидеры. В первом полном сезоне в КХЛ он набрал 29 (13+16) очков за 55 матчей во Владивостоке.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в привычном стиле хвалил молодого игрока: «Два-три таких нападающих – и я бы, может, от легионеров отказался». Но Бучельников все еще играет с легионерами. Правда, теперь в «Витязе», куда его обменяли из СКА в прошедшее межсезонье.
Иван Чехович ярко показал себя в «Торпедо». Его игрой очень впечатлились в «Локомотиве» – Ярославль отдал за Чеховича сразу четырех игроков вместе с денежной компенсацией. Эта сделка обернулась полнейшим провалом для «Локомотива». В новом клубе Иван стагнировал, а сезон-2023/24 и вовсе выдался худшим в карьере: 4+7 за 59 игр.
Все межсезонье-2024 активно шли слухи о возможном расставании клуба с Чеховичем. Обмен не нашли, в итоге 20 августа «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим, а в сентябре он перешел в «Витязь». Павел Десятков сразу оптимистично оценил это приобретение: «Выпала такая удачная, я считаю, возможность. Парень, который хочет перезагрузиться, мы дадим ему такой шанс. Думаю, Чехович нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке».
Тренер «Витязя» не прогадал. Трио раскрывает лучшие качества друг друга, а их игра – главная надежда клуба на возвращение в плей-офф.
Фото: КХЛ/Холмов Андрей, Смирнов Илья, Соколов Григорий, Кузьмин Юрий
Поэтому было бы здорово, если бы читатели этой статьи проголосовали за этих ребят, например, за того же Диму Бучельникова при выборе игроков на Матч Всех звёзд КХЛ 2025 в Новосибирске.
https://www.allstarweek.com/khl/
Bobrov Division - Нападающие - Дмитрий Бучельников