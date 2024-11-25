Оклад Капустина в «Нефтехимике» – 6 млн рублей (Metaratings)

Кирилл Капустин заработает 6 миллионов рублей в «Нефтехимике».

Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий подписал контракт с клубом из Нижнекамска до конца текущего сезона.

По данным Metaratings, Капустин по контракту с «Нефтехимиком » заработает 6 миллионов рублей в виде оклада.

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Амур». В 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 17 (10+7) очков.