Оклад Капустина в «Нефтехимике» – 6 млн рублей (Metaratings)
Кирилл Капустин заработает 6 миллионов рублей в «Нефтехимике».
Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий подписал контракт с клубом из Нижнекамска до конца текущего сезона.
По данным Metaratings, Капустин по контракту с «Нефтехимиком» заработает 6 миллионов рублей в виде оклада.
В прошедшем сезоне форвард выступал за «Амур». В 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 17 (10+7) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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