НХЛ выпустила сериал о хоккее в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Ямайке, Мексике и Пуэрто-Рико: «Если бы на пляже можно было построить каток, горизонты для ямайской молодежи расширились бы»

Отец Суббанов в сериале о хоккее на Ямайке рассказал о развитии сыновей.

НХЛ ранее объявила о выпуске оригинального документального сериала «Это хоккей», рассказывающего о развитии хоккея в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Ямайке, Мексике и Пуэрто-Рико.

Карл Суббан принял участие в выпуске, посвященному хоккею на Ямайке. Он иммигрировал в Канаду из Ямайки в 1970-х годах.

«Несмотря на то, что Ямайка – небольшой остров, она экспортирует яркую культуру и является родиной легендарных спортсменов во всех видах спорта по всему миру, включая первого игрока НХЛ ямайского происхождения Грэма Тауншенда и Карла Суббана, отца Пи Кея, Малкольма и Джордана , которые были задрафтованы в НХЛ.

Если бы на пляже можно было построить каток, которым управляли бы местные жители, горизонты для ямайской молодежи расширились бы», – сообщается на сайте НХЛ.