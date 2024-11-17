«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей

«Динамо» обыграло «Трактор» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Алексея Кудашова в пяти последних играх.

На данный момент «Динамо » занимает третье место в таблице Запада, набрав 35 очков в 27 играх.

В следующем матче, 20 ноября, команда сыграет с «Сибирью».