«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей
«Динамо» обыграло «Трактор» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертая победа команды тренера Алексея Кудашова в пяти последних играх.
На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице Запада, набрав 35 очков в 27 играх.
В следующем матче, 20 ноября, команда сыграет с «Сибирью».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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