Рябыкин об «Амуре»: «Не хватает скорости. Много ребят с именами, но сегодня хоккей очень мобильный, чистого льда, где можно разобраться только на мастерстве, все меньше» 

Дмитрий Рябыкин высказался об игровых проблемах «Амура».

– Хабаровску не хватает скорости. В «Амуре » много ребят с именами, но сегодня хоккей очень мобильный и контактный, чистого льда, где можно разобраться только на мастерстве, все меньше и меньше. Тут нужны такие моторы, как Сошников, которые дают необходимую энергию и интенсивность.

Еще одна проблема «Амура» – пятачок. Бросков по воротам соперника вроде бы идет много, но многие из них чистые, без экранирования. А в современном хоккее если вратарь видит шайбу, то он не пропускает. Отсюда низкий процент реализации «Амура», хотя в команде много мастеров именно в атаке. В этом парадокс.

– Хабаровск сможет вернуться в кубковую гонку?

– Для дальневосточных клубов очень важна физика, особенно ко второй половине сезона. Некоторые столичные клубы в октябре лишь один-два раза видели самолеты, а «Амур» с «Адмиралом» в них живут. Да и «Сибирь» с «Авангардом» ближе к дальневосточному режиму.

Думаю, что «Адмиралу» во второй половине сезона будет не так тяжело, как тому же «Амуру». Тренд «Магнитки» еще и в молодости – и Владивосток, подхватив его, в этом сезоне прилично омолодился. Это тоже плюс в функциональном плане, и это бросается в глаза. Например, в дальневосточном дерби, к которому «Амур» несколько дней готовился, а «Адмирал», наоборот, сыграл на выходе из турне по Западу.

Надеюсь, что опытных игроков «Амура» тоже хватит по физике на весь сезон, – сказал экс-тренер «Авангарда».