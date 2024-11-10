Агент Алексея Заварухина об «Амуре»: «Ничего не закончилось, идут переговоры. Вопросов много – по контракту, по помощникам»
Ранее сообщалось, что хабаровский клуб планирует назначить 44-летнего специалиста на должность главного тренера.
Позже стало известно, что руководство «Амура» дало исполняющему обязанности Виктору Костюченку месяц на исправление ситуации.
– Переговоры идут, ничего не закончилось. [Заварухин] сейчас находится в Хабаровске.
– Появлялась информация, что главное требование Заварухина – это свои помощники.
– Нет такого, что обсуждают что-то одно. Там много вопросов – по контракту, по помощникам.
– Можно ждать, что все определится на следующей неделе?
– Думаю, позже, – сказал агент Алексея Заварухина Шуми Бабаев.
Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»
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