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Агент Алексея Заварухина об «Амуре»: «Ничего не закончилось, идут переговоры. Вопросов много – по контракту, по помощникам»

Агент Алексея Заварухина рассказал о переговорах с «Амуром».

Ранее сообщалось, что хабаровский клуб планирует назначить 44-летнего специалиста на должность главного тренера.

Позже стало известно, что руководство «Амура» дало исполняющему обязанности Виктору Костюченку месяц на исправление ситуации.

– Переговоры идут, ничего не закончилось. [Заварухин] сейчас находится в Хабаровске.

– Появлялась информация, что главное требование Заварухина – это свои помощники.

– Нет такого, что обсуждают что-то одно. Там много вопросов – по контракту, по помощникам.

– Можно ждать, что все определится на следующей неделе?

– Думаю, позже, – сказал агент Алексея Заварухина Шуми Бабаев.

Генменеджер «Амура» о переговорах с Алексеем Заварухиным: «У нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привел к заключению контракта»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАмур
logoАлексей Заварухин
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
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