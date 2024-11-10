Тренер России U20 Воеводин о выигранном Кубке Будущего: «С Беларусью показали хоккей, достойный уровня сборной России. В начале турнира не все так гладко выходило»
– Полный дворец, который собрался поболеть за нашу сборную, увидел тот хоккей, который и ожидал от нашей команды.
У нас в начале турнира не все так гладко выходило. Сегодня все-таки ребята показали тот хоккей, который достоин уровня сборной России. Они бились, отдавались полностью, никто не выпадал.
Сегодня весь матч провели в четыре пятерки, тогда как в прошлых приходилось переходить на три, чтобы сохранить результат. Все бились за общекомандную победу, никто не преследовал личные цели. Благодарю болельщиков, которые заполнили стадион, они заряжали нас энергией. Всех поздравляю с победой.
– Ожидали ли настолько результативной игры сегодня?
– Мы надеялись, что будем легче забрасывать шайбы, чем в предыдущих матчах. Где-то подсказали ребятам моменты, где-то подработали на тренировке. А по ожиданиям… Это хоккей, игра, и ожидания не всегда могут сбыться. У нас все получилось.
– Насколько удивлены тем, что соперник навязал не настолько упорную борьбу?
– Это только по счету так кажется. А полматча было нелегко. Соперник очень достойный, имел хорошие моменты, нас вратарь в начале держал в игре, потом мы забросили хорошие шайбы. Счет не отражает всего накала – игра была упорная.
– Георгий Овчинников получил повреждение и не смог продолжить игру, но на награждение вышел. Насколько у него все серьезно?
– Я думаю, что это просто ушиб. А ушибы – они после победы быстрее заживают. Так что думаю, что уже завтра будет в строю, – отметил главный тренер молодежной сборной России после разгрома белорусской сборной со счетом 6:1.
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